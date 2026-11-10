Susto en el show de Karol G: camarógrafa cae tras accidente con un dron

Espectáculos

Lo que debía ser una noche épica en el Estadio BBVA de Monterrey terminó en un accidente bastante fuerte. El 7 de noviembre de 2026, mientras Karol G cantaba “Te Llevas To” en su segundo concierto de la gira Viajando por el Mundo Tropitour, un dron con sistema de garra mecánica se enganchó con el equipo de Zoe Lubeck, una de las camarógrafas del staff.

El mecanismo impulsó a la joven hacia arriba de manera abrupta y, segundos después, la soltó, provocando que cayera desde una altura considerable al lado del escenario. El momento quedó grabado en videos de los asistentes y fue visto por miles de personas. El personal del staff corrió a auxiliarla de inmediato y Zoe tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

Lo más loco es que Karol G no se dio cuenta de nada. Como estaba de espaldas a la zona del percance, la cantante siguió con su presentación y el concierto continuó sin interrupciones.

Zoe Lubeck usó sus redes sociales para dar tranquilidad a sus seguidores y escribió: “Al parecer, el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien; gracias, familia, por todo el cariño. Pronto volveré a ponerme en contacto con ustedes”. Sin embargo, más tarde la noticia no fue tan optimista, ya que añadió que tiene fracturas en cuatro puntos y necesita cirugía.

Zoe confirmó que se regresa a su casa en Los Ángeles.

La Bichota sigue con su agenda en México, que incluye seis fechas. Después de los conciertos en Monterrey los días 6, 7 y 8 de noviembre, la cantante tiene programadas presentaciones los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.