Karina García y Kriss R en el ojo del huracán por una broma con su bebé

Espectáculos

Karina García y Kriss R vuelven a estar en el centro de la conversación digital. La creadora de contenido subió una historia a Instagram donde, con un tono humorístico, hablaba sobre la llegada de su hijo recién nacido, Kairo. El problema fue que usaron el tema 'Pose' de Daddy Yankee para bromear sobre el futuro del niño.

En el video, los influenciadores sugirieron que, cuando Kairo crezca y reconozca a sus papás, podría decir la frase "Soy la evolución, la revolución, The Big Boss". Lo que para ellos era un momento divertido, para gran parte de su audiencia fue un motivo para lanzarles todas las críticas posibles.

La red se dividió. Mientras algunos seguidores saltaron a defender el humor familiar de la pareja, abundaron las críticas. Varios usuarios cuestionaron la privacidad del bebé y criticaron que busquen viralizar todo lo que pasa en sus vidas para generar movimiento en sus perfiles digitales.

Las respuestas no fueron precisamente cariñosas. Algunos internautas le sugirieron a Karina que soltara el celular y se enfocara en su etapa de madre, con comentarios como "mejor disfruta tu maternidad o posparto". Otros fueron más sarcásticos, comentando cosas como "Ni para eso dejan el celular, bendito", e incluso hubo quienes pidieron, entre risas, que intervinieran entidades públicas.

La verdad es que intentar hacer un reel gracioso con un recién nacido siempre es caminar sobre hielo delgado en redes sociales. ¿Sientes que se pasaron de la raya o que la gente está demasiado exagerada con todo?