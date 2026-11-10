Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se fueron para Dubái en su luna de miel

Espectáculos

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W no se guardan nada y siguen presumiendo su luna de miel. Después de empezar los festejos en Madrid, España, la pareja sorprendió a todo el mundo anunciando que su siguiente parada era Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

La elección de este destino no es casualidad, porque fue precisamente en Dubái donde Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W en octubre de 2023. O sea, volvieron al lugar donde todo empezó para cerrar con broche de oro esta etapa.

Para los que no estén al día con el chisme, los dos se casaron el 29 de octubre de 2026 en una ceremonia en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca. Después de compartir con familiares, amigos y figuras del entretenimiento, emprendieron este recorrido internacional.

Pipe ya compartió imágenes de donde se están quedando: un alojamiento en el desierto con instalaciones de lujo total para descansar. También han estado mostrando qué están comiendo y qué planes tienen en el recorrido, porque si no es para presumir el viaje, ¿para qué viajan?

Pero lo que más tiene a la gente hablando en redes sociales no es solo el lujo, sino que el cantante ha comentado sobre la posibilidad de tener una niña. La pareja, que ya tiene a Máximo y a Domenic, ha estado bromeando con la idea de volver a ser papás.

La verdad, con ese nivel de hoteles y cenas, uno hasta se anima a ampliar la familia. ¿Será que pronto llega la noticia de un nuevo integrante?