Melissa Gate suelta la lengua sobre la salud de Emiro Navarro

Espectáculos

El estado de salud de Emiro Navarro mantiene preocupados a sus seguidores, y Melissa Gate dio detalles que conoció de primera mano. En una transmisión en vivo, la exparticipante de «La Casa de los Famosos» soltó que el creador de contenido barranquillero no está pasando por un buen momento físico debido a problemas en los discos de su columna.

Esto pone en jaque su participación en «Stream Fighters 5», el evento de boxeo de Westcol. El propio Emiro, quien también estuvo en «MasterChef Celebrity», ya había confesado que sufrió una afección fuerte que no lo dejaba entrenar como es debido. El problema es que tiene programado subir al ring contra Valentino Lázaro el 14 de noviembre y, con este cuadro médico, no sabemos si ese enfrentamiento se dará o no.

Melissa Gate no se quedó solo con los rumores; contó que habló con Fabi, la mamá de Emiro, quien quedó de avisarle cualquier novedad sobre la evolución de su hijo. Aunque Gate admitió que quiere ver al barranquillero recuperado, listo para lucirse y, sobre todo, que venza a Valentino Lázaro —con quien ella misma tiene una rivalidad pesada—, puso los pies sobre la tierra.

Para ella, la salud es lo primero. Melissa dejó claro que si Emiro no se recupera a tiempo, lo más sensato es que no se arriesgue ni ponga en peligro su bienestar por una pelea. Por ahora, los fans siguen pegados a las redes esperando noticias oficiales sobre si el creador de contenido se bajará o no del evento.