Luis Fernando Salas será papá por tercera vez a sus 52 años

Espectáculos

Luis Fernando “El Negro” Salas confirmó que se convertirá en padre por tercera vez a sus 52 años. El actor compartió la noticia en sus redes sociales con un video de la revelación del sexo del bebé, pero el clip terminó antes de dar la respuesta, dejando a sus seguidores en ascuas y provocando que muchos le reclamaran en tono de broma por el suspenso.

Este embarazo es el resultado de un plan que Salas ya había mencionado en febrero de 2025, antes de entrar a La casa de los famosos Colombia, donde contó que él y Ana María querían ampliar la familia después de casarse. Para Ana María Espinosa será su primera experiencia como madre, mientras que para el actor es el tercer hijo.

Salas ya es papá de Jerónimo, nacido en 2015 durante su matrimonio con María Fernanda Patiño, y de Nicolás, un hijo mayor que vive en Estados Unidos.

La pareja se conocía desde 2022 por un amigo en común y empezaron su relación formal en mayo de 2023. Antes de la boda, Ana María incluso apareció en una dinámica de La casa de los famosos Colombia para apoyarlo en medio de algunas polémicas del reality.

El matrimonio se llevó a cabo en septiembre de 2025, luego de que se comprometieran a finales de 2024. La ceremonia fue en una hacienda a las afueras de Cali y contó con la presencia de familiares, amigos y excompañeros del programa. Ahora, más de un año después de casarse, esperan su primer hijo juntos.