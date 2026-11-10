Hamilton se robó el show en Madrid con una sorpresa en la NFL

Espectáculos

Hamilton apareció como invitado sorpresa de Manuel Turizo en el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons. El show se vivió el 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, donde el artista interpretó su canción YOYO junto a Turizo y Zaider.

La NFL ya había anunciado que Manuel Turizo sería el protagonista del evento, pero la llegada de Hamilton fue el giro inesperado que llevó los sonidos afrocaribeños a este escenario deportivo internacional. La presentación fue un espacio para proyectar su propuesta musical ante una audiencia global.

Este movimiento llega justo cuando Hamilton está en una nueva etapa musical, ya que hace poco lanzó Arroz con Huevo, una colaboración con el panameño SECH donde celebran sus raíces caribeñas. Además, en 2026 el artista ya se había lucido en escenarios colombianos y en presentaciones con Ryan Castro y J Balvin.

Pasar de Cartagena al Bernabéu es un salto demasiado bravo. ¿Quién más se imaginaba este crossover en medio de un partido de fútbol americano?