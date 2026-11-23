Espectáculos

Yaya Muñoz pasó de la emoción de una victoria deportiva a la angustia total. La creadora de contenido denunció que fue víctima de un robo en su propia casa, un hecho que descubrió al llegar a la vivienda y darse cuenta de que personas desconocidas habían logrado entrar. Los desconocidos abrieron la caja de seguridad donde ella guardaba dinero y se llevaron todas sus joyas.

La modelo no se guardó nada y compartió la situación a través de varios videos en sus redes sociales. En las grabaciones, se le ve llorando y visiblemente afectada mientras muestra los daños materiales y los estuches que quedaron vacíos tras el hurto.

Indignación por la seguridad del lugar

Lo que más le duele a Yaya, además de la pérdida, es la incredulidad de que esto haya pasado en un sitio que, según ella, contaba con medidas de vigilancia. La influenciadora expresó su total desconcierto sobre cómo fue posible que los responsables ingresaran a un lugar donde se supone que hay demasiada seguridad.

Aunque mencionó que la pérdida es considerable tanto por el dinero como por los objetos sustraídos, Yaya no precisó el monto robado ni la fecha u hora exacta en la que ocurrió el hecho. En sus videos, la indignación era evidente cuando se preguntaba cómo existe gente tan mala y repetía que no podía creer que se llevaran absolutamente todas sus joyas.

La reacción de los seguidores y la investigación

Como era de esperarse, sus seguidores saltaron a apoyarla en los comentarios. La mayoría de los mensajes se centraron en el respaldo a la modelo, destacando sobre todo el alivio de que ella no resultara herida durante el robo. Sin embargo, el caso también generó debate, ya que muchos usuarios empezaron a especular sobre cómo habrían hecho los ladrones para entrar si la seguridad era tan alta como ella dice.

No hay información pública que permita saber quiénes participaron, la ruta que usaron para acceder al inmueble ni si hubo fallas reales en los controles de ingreso. Además, la influenciadora no ha señalado a ninguna persona o grupo específico como responsable.

La Policía Nacional ya entró en acción. En una historia posterior, Yaya informó que inició los trámites legales y que el caso ya está bajo investigación. Incluso publicó un video donde se ve a los uniformados de la Policía dentro de su casa, mientras ella les explicaba detalladamente todo lo que encontró al regresar. La modelo cerró su mensaje con una frase que resume el sentimiento de muchos: "no deja de doler lo que se trabaja con mucho esfuerzo".

De la victoria en el ring al caos en casa

Este episodio ocurre justo después de que Yaya Muñoz estuviera en el ojo del huracán digital por un motivo muy diferente. El 14 de noviembre, la tolimense participó en el evento de boxeo Stream Fighters 5, organizado por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

En esa ocasión, compitió en el formato Royal Rumble de cuatro esquinas contra Karola Alcendra, Beba de la Cruz y Alexa Torrex. El combate terminó con la victoria de Yaya, luego de que Beba tuviera que abandonar la pelea por molestias en un hombro y los jueces le dieran el triunfo sobre sus otras dos rivales.

Lo más rescatable de aquel día, además del resultado, fue que Yaya se acercó a Karola para felicitarla y ambas se dieron un abrazo. Con ese gesto, las dos buscaron cerrar definitivamente el conflicto que se habían estado lanzando durante meses en las redes sociales. Ahora, mientras espera que las autoridades den con el paradero de sus cosas y la identidad de los ladrones, la presentadora sigue activa en sus plataformas digitales.