Espectáculos

Jean Carlos Centeno fue sometido a una intervención quirúrgica y, por recomendación médica, deberá permanecer 28 días alejado de los escenarios. La noticia fue confirmada el viernes 20 de noviembre por la organización musical que el artista integra junto al acordeonero Ronal Urbina mediante un comunicado oficial.

El periodo de reposo es fundamental para garantizar que el cantante tenga una recuperación satisfactoria. Debido a esta situación, algunos de sus compromisos musicales podrían sufrir modificaciones o ser reprogramados. Su equipo ya se encuentra conversando con los empresarios y organizadores de los eventos para coordinar las fechas que podrían verse afectadas por esta ausencia.

Desde la organización del artista manifestaron plena confianza en que la recuperación sea pronta y aprovecharon para agradecer los mensajes de solidaridad, cariño y apoyo que han llegado desde sus seguidores, colegas y empresarios del espectáculo. Por su parte, la oficina de prensa indicó que en los próximos días se darán a conocer nuevos reportes sobre la evolución de su estado de salud. La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fans le enviaron mensajes de ánimo y buenos deseos.

Un camino marcado por el vallenato romántico

Jean Carlos Centeno es una de las voces más reconocidas del vallenato romántico. Su trayectoria profesional comenzó en 1992, cuando participó en un concurso de canciones en San Juan del Cesar junto a Poncho Cotes Jr. con el tema "Un ángel más en el cielo", trabajo con el que ganó un premio como mejor canción inédita.

Su llegada al Binomio de Oro de América se dio después de que le diera una serenata a Israel Romero en Villanueva, La Guajira; el acordeonero quedó impresionado con su talento y así se integró a la agrupación. Durante 12 años fue la voz de este grupo, donde llegó como parte del relevo de Rafael Orozco y popularizó éxitos como "Lo que quieras de mí", "Locamente enamorado", "El forastero" y el tema "Olvídala", grabado a dúo con Jorge Celedón. Con el Binomio grabó producciones como "Todo corazón", "Lo nuestro", "A su gusto", "Más cerca de ti" y "Grafiti de amor", logrando incluso una nominación al Grammy Vallenato.

Etapa como solista y proyectos recientes

El vínculo contractual de Centeno con el Binomio de Oro terminó el 31 de diciembre de 2005. A partir de ese momento, inició su carrera como solista y creó su propio conjunto vallenato. En sus inicios en solitario contó con el acompañamiento del acordeonero Ronal Urbina, con quien mantiene su organización musical hasta hoy. Más adelante se sumó José Fernando “Morre” Romero, y juntos grabaron el trabajo discográfico "Ave Libre" bajo el sello Sony Music.

En el año 2012, el cantante lanzó el álbum "Así Canto Yo". Otros hitos destacados de su carrera incluyen el encuentro en enero de 2019 con Jorge Celedón y el Binomio de Oro para realizar dos conciertos en la Arena Monterrey, en México, logrando llenar el escenario en ambas fechas.

Antecedentes de salud

Esta no es la primera vez que el artista enfrenta una cirugía que afecta su agenda. En febrero de 2023, se informó que Centeno fue operado en Bogotá debido a una hernia hiatal, la cual era la causante de cuadros de reflujo y gastritis. En aquel momento, su agrupación confirmó la entrada al quirófano y procedió a cancelar toda su agenda de trabajo y compromisos hasta que se lograra la recuperación total.

Ahora, durante estos nuevos 28 días de reposo, el artista no podrá subir a tarima. Mientras se espera la evolución de su salud, su equipo continúa las gestiones con los organizadores de sus presentaciones para definir el futuro de sus compromisos musicales. Esperamos que el hombre se recupere rápido porque el vallenato lo necesita entero.