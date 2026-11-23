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Salwa Maloof Habib, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2027, no se quedó quietita y se tomó los puntos más festivos de la ciudad para celebrar que Boca Juniors ganó la Copa Sudamericana. Con la camiseta del equipo argentino bien puesta, la soberana llegó a La Troja, la calle 84 y la carrera 43, donde se mezcló con hinchas y carnavaleros que extendieron la rumba hasta altas horas de la noche del sábado.

La fiesta estuvo tan potente que atrajo a aficionados de todo el mundo, incluyendo gente que llegó desde Argentina y Estados Unidos para festejar el triunfo xeneize. Para Salwa, esto fue el calentamiento perfecto para lo que quiere lograr en su reinado: una fiesta que rompa fronteras y que junte a todo el mundo en la ciudad.

Bajo el lema ‘Carnaval pa’ todo el mundo’, la reina ya lanzó la invitación oficial para que barranquilleros, colombianos y gente de cualquier rincón del planeta se encuentren en Barranquilla del 6 al 9 de febrero de 2027. Promete que esa celebración va a estar a otro nivel.

La soberana estaba emocionadísima y dejó claro que en Barranquilla no importa el equipo: “Gane Junior, gane Boca, gane la Selección, Barranquilla siempre es un Carnaval. No importa de dónde vengas, los barranquilleros nos damos el lujo de nacer y celebrar en cualquier rincón del mundo”.

La verdad es que Salwa tiene razón: el espíritu rumbero de Curramba no tiene límites y se siente en cualquier lado. ¿Será que el Carnaval 2027 se vuelve una fiesta global de verdad o solo se quedó en el deseo?