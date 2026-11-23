Espectáculos

La paciencia de los asistentes al Vive Claro de Bogotá llegó al límite el sábado 21 de noviembre. Miles de personas, que habían llegado al recinto junto al Parque Simón Bolívar desde las 7:00 p. m. para el inicio oficial del show, tuvieron que esperar más de cuatro horas para que Anuel AA apareciera en el escenario. El artista no salió a cantar sino hasta las 11:32 p. m., dejando al público en un estado de tensión absoluta.

Para completar el mal sabor de boca, la presentación duró apenas 30 minutos. Lo que debía ser un concierto esperado terminó siendo, según quienes estuvieron allí, un popurrí breve de sus canciones más conocidas. La sensación de haber sido engañados fue generalizada entre los asistentes, especialmente porque este era el único show programado para el cantante en Colombia durante todo el 2026.

Una furia justificada en el público

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Desde la primera fila, algunos asistentes describieron el show como un repaso apresurado de los éxitos del artista. La indignación fue tal que, tras la salida de Anuel AA de la tarima, el público comenzó a lanzar objetos al escenario como señal de protesta.

La crítica fue dura. Algunos seguidores de larga data calificaron la situación como una falta de respeto rotunda, asegurando que cantar apenas media hora después de hacer esperar a la gente por cuatro horas es inaceptable. Otros fueron más tajantes y afirmaron que quienes pagaron la boleta quedaron robados.

Un detalle que aumentó el malestar fue que, según relataron algunos fans, esta conducta de retrasos y presentaciones cortas ya se ha repetido en otros países, lo que para el público colombiano agravó la situación en lugar de justificarla.

El caos previo y la incertidumbre en Medellín

El concierto de Bogotá ocurrió en un clima de mucha tensión. Apenas unos días antes, el 18 de noviembre, las productoras Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta soltaron una bomba: el show previsto para el domingo 22 de noviembre en el DAVIarena de Sabaneta, Medellín, sería reprogramado para el año 2027. La razón oficial fue que existían ajustes en la agenda de gira del artista que impedían mantener la fecha inicial.

Este anuncio puso a los bogotanos en alerta máxima, ya que temieron que el concierto de su ciudad también fuera cancelado en cadena. Para calmar los ánimos, AME Concerts e Iguana Producciones tuvieron que emitir un comunicado ratificando que la fecha del 21 de noviembre en el Vive Claro estaba confirmada. Respecto a Medellín, se informó que las entradas siguen siendo válidas para la nueva fecha de 2027 o se pueden solicitar reembolsos a través de Tuboleta hasta el 18 de diciembre de 2026.

No es la primera vez que llega tarde

Lo ocurrido el sábado no fue un hecho aislado. Anuel AA ya tiene un historial de impuntualidad en el país. En octubre de 2025, cuando se presentó en el Movistar Arena de Bogotá, también llegó tarde al escenario. Aunque en esa ocasión la espera fue menor —aproximadamente una hora y cuarenta minutos—, el artista sí se tomó el tiempo de reconocer la demora y agradecer la paciencia de sus seguidores.

Sin embargo, la diferencia fue notable: en 2025 el show duró cerca de dos horas, mientras que en esta ocasión el tiempo en tarima fue mínimo. Esta presentación hacía parte de su gira Real Hasta La Muerte Tour, la cual fue diseñada como la antesala para el lanzamiento de su nuevo álbum, Real Hasta La Muerte 2.