Espectáculos

Fernando Rangel se lanzó al ruedo en Bogotá con el estreno en vivo de su primera producción discográfica, «Nuestro Destino». El bar Matildelina registró lleno total, convirtiéndose en el escenario donde el cantante y acordeonero presentó sus canciones ante un público que no dejó de cantar y bailar.

La noche estuvo cargada de energía y versatilidad. Rangel no solo se limitó a los temas de su nuevo álbum, sino que se mandó un set que incluyó porros y clásicos del vallenato, rindiendo homenaje a juglares como Jorge Oñate y Omar Geles. Entre aplausos y ovaciones, demostró que tiene la destreza necesaria con el acordeón y que sus condiciones vocales están más que listas para el juego.

Este lanzamiento es el resultado de años de disciplina y trabajo junto a músicos, compositores y un equipo de producción. Para el artista, este evento representa la materialización de un sueño y un paso clave para que su propuesta musical empiece a sonar fuerte a nivel nacional.

Pero ojo, que este es solo el principio. Después de conquistar a la gente en Bogotá, Fernando Rangel ya tiene la mirada puesta en el siguiente gran reto: quiere ir por la corona de Rey de Reyes en el Festival de la Leyenda Vallenata 2027. Con ese despliegue de talento, se nota que no viene a jugar.