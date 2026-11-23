Espectáculos

Cony Camelo decidió romper el silencio y lanzó una crítica bien fuerte sobre su experiencia en MasterChef Celebrity. La artista confesó que aceptó el reto del Canal RCN en un momento muy complicado, atravesando una crisis personal y laboral. De hecho, Camelo contó que estaba pensando en irse de Colombia porque sentía que sus posturas políticas le estaban cerrando las puertas en el trabajo.

Al final decidió regresar al país y aceptar la invitación al reality, una decisión que hoy ella misma resume con la frase que sus amigos más cercanos le repetían en ese entonces: “qué necesidad”.

Una lección muy dura

Lo más sorprendente de todo es que la actriz reveló que nunca había visto el programa antes de entrar a la cocina. Ella entró pensando que era un espacio gastronómico basado en la transparencia y la autenticidad, pero la realidad de la televisión le dio un golpe distinto. Según Cony, MasterChef Celebrity le enseñó que la honestidad en ese formato no es vista como un valor, sino como una ingenuidad.

Sin culpar a nadie

Aunque la crítica fue dura, Camelo no se lavó las manos. Asumió su responsabilidad por haber aceptado el proyecto sin conocer las reglas del juego ni el impacto mediático que su participación podía generar. La artista llegó a decir que ella misma se puso de carnada al entrar sin saber cómo funcionaba el reality por dentro.

Con todo esto, la cantante dejó claro que su paso por la competencia fue más que presión con los fogones; fue un aprendizaje personal sobre el terreno que pisa antes de volver a aceptar un reto similar en la televisión nacional.

La verdad es que entrar a un reality sin haberlo visto es jugar al azar con la propia imagen. ¿Quién más se ha metido en un problema por decir que sí a todo sin preguntar primero?