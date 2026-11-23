Espectáculos

Carlos Vives puso a vibrar al público en la edición número 59 del Festival de Viña del Mar. El cantante conquistó a cientos de personas asistentes, y 'Pa Mayté', segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, ‘La tierra del olvido’, fue la canción con la que ganó al público.

Pero lo más top de la noche fueron las colaboraciones. Vives no llegó solo a romperla; se unió a ChocQuibTown para cantar ‘El mar de sus ojos’ y luego se armó el parche con Sebastian Yatra. Los dos cantaron ‘Robarte un beso’, canción que ha sido todo un éxito en Latinoamérica y el mundo. ¡Imaginen la energía que se sentía en ese escenario!

Para cerrar con broche de oro, el artista recibió una gaviota de oro y plata por su actuación. Pero aquí viene lo mejor: en lugar de guardársela, Vives decidió regalársela a alguien del público. "Esto es para ti y para mí", dijo el músico, demostrando que el talento y la humildad sí pueden ir de la mano.

No es la primera vez que Carlos se lleva los aplausos en este festival. En 2014 ya había ganado una gaviota de oro y plata después de interpretar éxitos como ‘Amor Latino’, ‘Amores escondidos’ y ‘Déjame entrar’.

¿Quién más regala un premio así de tranqui después de romperla en el escenario?