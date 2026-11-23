Espectáculos

Sara Corrales está de vuelta en Me Caigo de Risa y lo hace con la misma energía y espontaneidad que dejó el público en su primera visita. La actriz confesó que esperaba con muchas ganas que la invitaran por segunda vez, ya que considera que este es uno de los espacios donde más disfruta participar.

Para Sara, lo mejor del programa es que le permite salir de su zona de confort y mostrarse sin filtros. Le encanta la idea de jugar, tirarse al piso y reírse de sí misma, dejando de lado cualquier personaje para ser ella misma. De hecho, recordó que en su primera aparición generó comentarios y memes en redes sociales porque, durante uno de los juegos, se le levantó la playera y quedó a la vista su brasier; lejos de darle pena, ella asegura que disfruta esa dinámica.

Sobre esta nueva participación, la actriz adelantó que habrá varias sorpresas. Como las grabaciones todavía no habían concluido al momento de su entrevista, es muy probable que surjan nuevos momentos divertidos que den de qué hablar entre los seguidores del show. Sara agradeció el cariño del equipo y del público, quienes han disfrutado de su forma intensa y desenfadada de enfrentar los retos.

Pero el cambio más fuerte en su vida no ha sido la televisión, sino convertirse en mamá. Sara habló con mucha emoción sobre la llegada de su hija Mila, asegurando que esta experiencia transformó por completo su manera de ver el mundo. Para ella, Mila representa el amor más grande, y ahora comprende finalmente el significado de esa frase que durante años escuchó de otras madres.

La maternidad le ha dejado aprendizajes claves, especialmente la importancia de soltar el control y aprender a disfrutar cada etapa, incluso cuando las cosas no salen exactamente como se habían planeado. Eso sí, no todo es color de rosa: confesó que sus hábitos de descanso cambiaron y las noches se han vuelto complicadas por los despertares de la bebé. Por eso, actualmente están trabajando en un entrenamiento de sueño, un proceso que están manejando con amor, paciencia y comprensión.

Sobre la posibilidad de ampliar la familia, Sara compartió que ella y su pareja decidieron dejar que las cosas sucedan de manera natural. No están evitando un nuevo embarazo y se mantienen abiertos a lo que pueda ocurrir durante este año.

Este cambio de vida también pegó en lo profesional. Sara admitió que ahora es mucho más selectiva con los proyectos que acepta. Recientemente recibió propuestas para personajes que incluían escenas eróticas y desnudos, pero decidió que ya no le interesan esos papeles, especialmente los que implican desnudos frontales o escenas muy explícitas. Aunque antes habría considerado este tipo de trabajos, en esta etapa de su vida sus prioridades son otras.

Entre el caos divertido de Me Caigo de Risa y los retos de la crianza, Sara Corrales parece haber encontrado el equilibrio perfecto para disfrutar de su carrera y de la maternidad.