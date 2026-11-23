Espectáculos

El capítulo 84 de Yo Me Llamo se convirtió en un viaje al pasado para recordar la época dorada de varios artistas, y hubo quienes simplemente no fallaron. Algunos dobles sorprendieron tanto que pasaron directo a la siguiente etapa, dejando claro que traen el nivel.

Entre los que se lucieron, el doble de Reykon interpretó 'Promesa sagrada' acompañado por Luister. Por su parte, el imitador de Isabel Pantoja se lanzó con 'Pero vas a extrañarme', mientras que quien hace de Selena Quintanilla puso el sentimiento con 'Las cadenas'.

El capítulo también definió quién fue el mejor de la noche y quiénes quedaron en riesgo de eliminación.