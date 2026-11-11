Ya hay tres asegurados en el top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026

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Julieta Piñeres, Pautips y Sebastián Vega ya sellaron su cupo en el selecto grupo del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026. Hasta el momento, ya hay tres integrantes confirmados y quedan siete espacios por disputar entre los concursantes.

Para quienes no están al día, Julieta Piñeres es una periodista y presentadora cartagenera, mientras que Sebastián Vega es un actor colombiano conocido por su papel en A mano limpia, del RCN. Ambos están compitiendo junto a Paula Galindo, conocida como Pautips.

El salto de alegría de Julieta

La presentadora Julieta Piñeres fue la primera en asegurar su lugar el 5 de noviembre, durante el capítulo 89 emitido por el Canal RCN. En ese reto, los participantes tuvieron que cocinar un plato libre sin usar libretas ni apuntes, y los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso evaluaron las preparaciones a ciegas, sin saber quién había hecho cada plato.

De los diez platos presentados, solo tres fueron aceptables. El de Piñeres fue el que tuvo menos errores técnicos, convenciendo al panel con la precisión en los puntos de cocción y el balance de los ingredientes. La emoción fue tanta que Julieta celebró con un salto frente a sus compañeros al enterarse de que era la primera en entrar al top 10.

Después del episodio, Julieta se desahogó en Instagram sobre los comentarios que dicen que sus gritos son fastidiosos y no le quedan bien. Escribió: “La PRIMERA EN ENTRAR AL TOP 10 !! Ahhh no me la creo !! @masterchefcelebrityco Algunos comentarios sugieren que mis gritos son fastidiosos y no me quedan bien. Ojalá sintieran la emoción que se siente estar en un nuevo reto, pasarla bien, de vez en cuando ganar y que tu cuerpo necesite gritar 😂!!”.

Sin embargo, no todo el mundo estaba celebrando. Mientras algunos compañeros la felicitaron, otros empezaron a cuestionar si el programa tiene preferencias hacia ella. Por su parte, Pautips reconoció el mérito del resultado, pero dejó claro que para ella la meta real no es solo el top 10, sino llegar al top 5.

Postres que aseguran el cupo

La lista de clasificados creció el 8 de noviembre de 2026, cuando se llevó a cabo un reto por equipos. En esta jornada, Paula Galindo (Pautips) y el actor Sebastián Vega lograron ganar junto a sus respectivas parejas. Con este resultado, no solo se salvaron para otra semana de competencia, sino que aseguraron su ingreso al grupo de los diez mejores.

Este resultado no sorprendió a todos, ya que en redes sociales se comentó que era obvio que ellos tendrían su cupo por ser los mejores haciendo postres. Algunos usuarios sugirieron que no debieron poner a Pautips y a Vega juntos en un reto de este tipo porque sus habilidades en la repostería son demasiado fuertes.

La jornada también dejó sabores amargos. La dupla de Emiro Navarro y el extenista Robert Farah tuvo problemas con un pavlova que se quemó, obligándolos a reconvertir la preparación sobre la marcha. Aunque no fueron los peores, tampoco lograron salvarse. El puesto más bajo de la noche fue para Sebastián Villalobos y Emmanuel Restrepo. De hecho, Emmanuel, quien fue parte del elenco de Rigo, no ocultó que estaba molesto por el favoritismo que tendrían sus compañeros debido a su nivel en la cocina. En redes, algunos reaccionaron diciendo que “la rabia de Emmanuel se nota, pero hay que saber perder queridito”.

La lucha por los espacios restantes

Con Piñeres, Pautips y Vega ya adentro, la competencia entra en su etapa más exigente. Ahora hay ocho participantes peleando por los siete cupos que quedan disponibles. Esto significa que, matemáticamente, al menos uno de ellos tendrá que abandonar la cocina antes de que el grupo del top 10 quede completo.

Todo esto ocurre mientras la competencia espera el regreso de Tuto Patiño, quien tuvo que abandonar el programa previamente debido a un accidente que sufrió en retos anteriores.

Seamos honestos, con el nivel de postres de Pautips y Sebas, los demás van a tener que sacar trucos bajo la manga para alcanzarlos. ¿Quién creen que sea el próximo en entrar al grupo?