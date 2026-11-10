Rigo Ruiz lanza “El Tambó no Miente” y le mete todo el sabor a la salsa colombiana

Espectáculos

Rigo Ruiz presenta “El Tambó no Miente”, un EP de cinco temas grabado en Cali. El trabajo lleva el nombre de la canción que abre el repertorio y cuenta con los arreglos y composiciones de Marino Luis.

Lo mejor de este lanzamiento es que Ruiz no se anda con juegos y mantiene su esencia: una salsa cien por ciento colombiana. El proyecto se nutre de la influencia del folclor afrocolombiano, metiéndole cumbia, porro, chandé y cumbión. El título hace referencia al tambor tal como lo llaman en el Caribe colombiano, así que el nombre le queda pintado a la propuesta.

En cuanto al contenido, tres de las canciones —“El Tambó no Miente”, “Que sea Caleña” y “Pan Embolao”— ya habían salido anteriormente en el trabajo “La Salsa Llegó”, también grabado en Cali. Para este nuevo EP, Ruiz renovó esos temas sin soltar los fundamentos y les sumó dos piezas más.

Referencias y trayectoria

Para entender el sonido de Ruiz, hay que mirar sus raíces. El cantante nació en el barrio Lo Amador de Cartagena de Indias, la misma ciudad de Joe Arroyo, quien fue una influencia decisiva en su música. Ruiz creció rodeado de tambores africanos, melodías indígenas y aires europeos, y desde los años setenta se enamoró de la salsa de la Fania All Stars, que sigue siendo una de sus grandes inspiraciones.

Su camino lo llevó hasta Europa después de audicionar para Maracay Salsa. Semanas después de eso, ya estaba en París presentándose en sitios como el New Morning y el Divan du Monde, además de pasar por las Francofolies de La Rochelle y visitar Suiza, España e Italia.

De Francia para el mundo

Ya instalado en Francia, Ruiz fundó su propia agrupación, Bomba Caribe, en 2004. Con ellos ha pasado por varios festivales de Francia y Suiza.

Dentro de su repertorio destaca una canción homenaje al líder cimarrón fundador de San Basilio de Palenque. De hecho, en 2026 publicó un EP con ese título y el sencillo “Homenaje al Centurión”. Además, ha sido invitado en canciones de Marina B. y de Leo y su Ricasalsa.

Actualmente, Ruiz divide su tiempo entre Colombia y Europa, moviéndose entre sus raíces y el escenario internacional. ¿Será que este EP se vuelve el nuevo himno de las rumbas caleñas?