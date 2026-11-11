Fariana se une al dancehall y al rap en 'ULA ULA'

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Fariana lanzó 'ULA ULA', una colaboración donde se encuentra con Rayo & Toby y Totoy El Frío. El tema es una mezcla de dancehall, rap y chanteo que une el estilo de San Andrés Islas con el rap de Barranquilla, dos corrientes que han sido claves para el género urbano en Colombia.

En la canción, cada artista aporta su propio sello. Rayo & Toby traen la experiencia del dúo isleño en el dancehall, mientras que Totoy El Frío representa la generación más nueva del rap nacional. Fariana cierra el círculo con su trayectoria en la música urbana.

La conexión geográfica fue total en este proyecto. La producción musical se hizo en San Andrés Islas y el videoclip se grabó en Barranquilla. En el video se ven escenarios urbanos y elementos culturales del Caribe colombiano, basándose en los lugares de donde vienen los artistas.

Este lanzamiento llega en un momento top para Fariana. Después de publicar su álbum 'Música Para Bailar', la cantante recibió una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata. Con 'ULA ULA', Fariana sigue experimentando con diferentes géneros y compartiendo créditos con proyectos que marcan la historia y las nuevas tendencias del urbano colombiano.

Al final, 'ULA ULA' es más que un tema; es un punto de encuentro donde convergen el dancehall isleño, el rap barranquillero y el estilo de Fariana en una sola canción.