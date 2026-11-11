Beéle cancela su concierto en Panamá por la baja venta de boletos

Espectáculos

El cantante colombiano Beéle no se presentará en Panamá el 27 de noviembre, fecha en la que debía encender la Plaza Figali como parte de su gira “Borondo Tour”.

Herazo Eventos Panamá confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. Según los organizadores, la decisión se tomó principalmente por el bajo ritmo en la venta de boletos, sumado a unos problemas logísticos ajenos a la empresa.

Seamos honestos: que no se vendan las entradas es el golpe más duro para cualquier show. Los responsables del tour señalaron que estas condiciones hacían imposible garantizar el espectáculo con los estándares previstos, aunque aseguraron que tanto los empresarios como el equipo del artista tenían toda la disposición de llevar el show al público panameño.

Para los que ya habían soltado la plata, no todo está perdido. Quienes compraron sus entradas pueden gestionar la devolución del dinero a través de los canales oficiales de venta.