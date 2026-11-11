Laura Tobón se prepara para el parto inducido de su segundo hijo

Espectáculos

Laura Tobón y su esposo, Álvaro Rodríguez, están en plena cuenta regresiva para conocer a Mattia, el segundo hijo de la pareja. La presentadora compartió en sus redes sociales que, tras alcanzar las 40 semanas de embarazo, los médicos determinaron que el nacimiento no ocurriría de forma espontánea.

Como el bebé no daba señales de querer salir, los especialistas optaron por un parto inducido. Laura confesó sentirse nerviosa y con ansiedad, aunque muy ilusionada por el momento. El lunes 9 de noviembre, la modelo mostró la emoción en su casa antes de partir hacia el hospital, asegurando que "llegó la hora" y que la cara de su marido lo decía todo.

Una vez instalada en el centro médico, la presentadora actualizó a sus seguidores sobre su estado. Álvaro Rodríguez informó que Laura ya había alcanzado los cuatro centímetros de dilatación, marcando un avance clave en el proceso. Para cerrar con broche de oro la expectativa, Laura publicó una foto con el mensaje: "Lista para conocerte mi Mattia".

Aunque sus redes se llenaron de buenos deseos y bendiciones de colegas y familiares, según el reporte original ni ella ni su esposo habían confirmado aún el nacimiento del bebé.