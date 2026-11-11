Dimash llega a Bogotá con un show que promete rompernos la cabeza

Famosos

Prepárense porque el 22 de noviembre llega a Bogotá Dimash Qudaibergen. El artista se presentará en El Corazón de Bogotá Arena con su espectáculo DiMENSIONS, donde piensa mostrar distintas facetas de su trabajo. Según contó el cantante, este show llega en un momento clave, ya que está preparando nuevas canciones y busca mostrar una etapa diferente de su carrera.

Dimash es básicamente un fenómeno global gracias a una voz que desafía la lógica humana. El tipo puede saltar de registros graves a agudos extremos y pasar de la ópera al pop sin despeinarse. Todo este ruido internacional empezó a cobrar fuerza después de que participara en 2017 en Singer, un concurso de televisión en China que lo puso frente a millones de personas. Desde entonces, sus videos en internet se volvieron virales, y las reacciones de quienes lo escuchan por primera vez parecen, a veces, otro espectáculo.

De la tradición familiar a la academia

Para entender cómo llegó a tener ese registro de seis octavas, hay que mirar sus raíces. Dimash nació el 24 de mayo de 1994 en Aktobe, Kazajistán, en una familia donde la música era el pan de cada día. Sus papás, Kanat Aitbayev y Svetlana Aitbayeva, tienen formación musical y están vinculados al canto. Desde los cinco años su abuela lo llevaba a la escuela de música y su abuelo le enseñó a tocar la dombra, que es el instrumento de cuerda tradicional de su país.

En su casa no había una sola corriente musical; convivían las canciones folclóricas kazajas con grabaciones de leyendas como Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, quienes despertaron su interés por la ópera. Dimash no se tomó la música como un hobby, sino como parte de su educación. Estudió en el Colegio Musical Akhmet Zhubanov en Aktobe y luego se fue para Astaná, la capital, para entrar a la Universidad Nacional de las Artes de Kazajistán. Ahí se formó en canto operístico, pero también le metió al pop, al jazz y pasó varios años componiendo.

Libertad vocal y disciplina

Su preparación fue tan fuerte que el director de la Astana Opera lo invitó a unirse a la institución. Sin embargo, Dimash tenía claro que no quería limitarse a un solo escenario musical. El artista explicó que ahora tiene la libertad de cantar ópera en sus propios conciertos si así lo desea, sin estar amarrado a una sola estructura. Esta decisión no significó que abandonara lo clásico; de hecho, Plácido Domingo, quien fue su referente de infancia, lo invitó tiempo después a compartir escenario en Europa.

Aunque disfruta de la música neoclásica porque se adapta bien a su voz, Dimash es un experimentador nato. En sus presentaciones puede saltar al rap o al rock. Lo más impresionante es que no cree que su talento sea cuestión de suerte o azar: el cantante reconoció que estudia y hace ejercicios vocales todos los días. Para él, mantener ese registro requiere una disciplina y un trabajo permanente.

Un puente entre idiomas y culturas

Más allá de la técnica, Dimash usa su voz para conectar con el mundo. Su lengua materna es el kazajo y la considera fundamental para su identidad y la relación con su familia. Sin embargo, ha expandido su horizonte y habla ruso e inglés para comunicarse con sus fans. Como cantante, ha interpretado temas en más de una decena de idiomas, incluyendo japonés, alemán, español, italiano, francés y mandarín.

En su repertorio podemos encontrar canciones como ‘Ikanaide’ en japonés, ‘S.O.S. d'un terrien en détresse’ en francés y ‘El Amor en Ti’ en español. Esta última tiene una historia especial, pues fue creada en 2022 durante la preparación de una gira y la letra fue escrita por sus propios seguidores hispanohablantes, una jugada que el artista describe como una oportunidad para involucrarlos directamente en su música.

Ahora, a sus 32 años, Dimash no se conforma solo con interpretar lo que otros escriben. Le ha contado a EL TIEMPO que la composición es el camino que quiere seguir explorando para descubrir nuevas posibilidades como artista. Está preparando material nuevo y una faceta que todavía no ha presentado al público, buscando evolucionar más allá de la perfección técnica.