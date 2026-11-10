Nobsa se prepara para el Festival Vallenato con un homenaje al Cacique

Espectáculos

El municipio de Nobsa, Boyacá, se alista para celebrar su tradicional Festival Vallenato, un evento que busca evocar la cultura de los departamentos del Cesar y La Guajira. Este año, el gran homenajeado es el cantante y compositor Diomedes Díaz, conocido como el 'Cacique de la Junta'.

La fiesta se divide en dos frentes: los concursos y los megaconciertos. Para los primeros, el municipio ha dispuesto cuatro tarimas en puntos estratégicos: el C.C. La Madeja, el Parque Principal, Jerónimo Holguín y Jorge Eliécer Gaitán. Entre los certámenes destaca el Rey de Reyes, cuya gran final será el domingo 15 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la tarima 1 (C.C. La Madeja).

Los acordeoneros que se enfrentan por la primera corona de Rey de Reyes son Xavier Kammerer Ramos, Manuel Vega, Luis Eduardo Daza, Julián Mojica, Néstor Iván Rincón y Alfonso Monsalvo. Pero el talento no se queda ahí, ya que el festival también premiará a los mejores en las categorías de Rey Aficionado, Rey Provinciano, Rey Infantil, Rey Canción Inédita y Rey Piqueria.

La programación musical

Si lo que quieren es rumba, los tres megaconciertos se realizarán en la Plazoleta de Eventos La Ruana con entrada libre. El viernes 13 de noviembre arranca la Noche de Compositores con Diego Daza, Rolando Ochoa, Orlando Liñán, Gustavo Gutiérrez y Roberto Calderón.

El sábado 14 de noviembre la temperatura sube con las presentaciones de Elder Dayán y Carlos Rueda, Karen Lizarazo, Rafael María Díaz y Tavo Dueñas. Para cerrar con broche de oro el domingo 15 de noviembre, se presentarán Beto Zabaleta y Javier Matta, Diomedes de Jesús, Enaldo Barrera y Camilo Cubides.

Honestamente, ver el vallenato apoderándose de Boyacá es el crossover que no sabíamos que necesitábamos, pero que definitivamente funciona. ¿Quién se anima a subir hasta Nobsa para brindar por el Cacique?