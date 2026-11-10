Pianissimo llega a Medellín: así funciona el festival donde cualquiera puede tocar

Espectáculos

Medellín se convierte en el epicentro del teclado desde este jueves 12 de noviembre hasta el lunes 16 de noviembre. El Festival Pianissimo llega a su edición número 13 reuniendo a más de 900 pianistas que vienen de 21 países y 50 ciudades de Colombia. La sede principal será la Universidad de Antioquia, una institución pública de investigación en la ciudad, donde se llevará a cabo una fiesta de cinco días que busca poner el instrumento al alcance de todo el mundo, sin importar si son profesionales, aprendices, docentes o simplemente curiosos.

La programación está cargada: habrá más de 100 recitales, seis conferencias y seis clases maestras. Para los que quieran empezar con toda la energía, el concierto de apertura se llama "Pianissimo a Cuatro Manos" y será este jueves 12 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Teatro Universitario (Bloque 23) de la Universidad de Antioquia. Lo mejor es que la entrada es libre, así que no hay excusa para no ir a ver a los 40 jurados presenciales tocar juntos en el mismo piano.

¿Cómo funciona este festival? Aquí es donde se pone interesante porque Ana María Orduz, fundadora y directora de la Fundación Pianissimo, lo diseñó como si fuera una maratón. En una maratón corren los atletas de élite junto a los aficionados, y así es Pianissimo: no hay audiciones previas. La idea es romper con el prejuicio de que para tocar bien hay que haber empezado desde bebé o tocar un repertorio súper específico. En el festival han participado personas desde los dos hasta los 84 años, algunos con una vida entera en el piano y otros que llevan apenas un par de meses.

Si alguien quiere participar, el método es sencillo y se divide en dos modalidades claras según lo que el músico esté buscando:

Primero está la modalidad de Festival. En esta opción, los participantes presentan su repertorio y reciben retroalimentación sobre su interpretación. El objetivo aquí es competir contra uno mismo, es decir, compiten contra sí mismos.

Segundo está la modalidad de Concurso. Aquí el nivel de adrenalina sube porque, además de recibir los comentarios de los jurados, los participantes compiten contra otros y pueden optar por reconocimientos dependiendo de su desempeño.

Para darle sabor a la competencia, el evento cuenta con 16 categorías diferentes. No todo es música clásica; hay espacios para la Música Colombiana, Piano Popular, Piano con Orquesta y Música de Cámara, entre otras. El lema de esta edición es "Tocando ilumino", basado en la visión de Orduz sobre el piano como un ejercicio físico y mental completo. Según ella, tocar no es solo mover las manos, sino un baile de todo el cuerpo que exige resiliencia, disciplina y enfrentar miedos para encender esa luz interior.

Para que la experiencia sea realmente abierta, habrá varios pianos en diferentes puntos de la Universidad de Antioquia, permitiendo que cualquier persona que pase por ahí se acerque y toque si así lo desea. Es una apuesta por quitarle esa etiqueta de "segmentada" a la música clásica, comparándola con el fútbol: cualquiera puede jugar en la cuadra con el tío sin ser profesional, y así debería ser el piano.

El festival cuenta con un total de 45 jurados, de los cuales 40 estarán presencialmente en Medellín y cinco participarán de manera virtual. Entre los nombres destacados están Teresita Gómez y Blanca Uribe, referentes del piano en Colombia, además de invitados internacionales como Pamela Beine, Lanzo Luconi y Leonardo Gell de Costa Rica, Vladimir Khomyakov de Ucrania, René Lecuona y Víctor Galindo de Estados Unidos, Takeshi Nagayasu de Japón, Jr. Medina Romero de Guatemala, Esteban Cruzaley de México y Joao Paulo Casarotti de Brasil.

Si quieren saber exactamente a qué hora es cada recital o dónde encontrar las clases maestras, la programación completa está disponible en la web oficial www.pianissimo.com.co o en la cuenta de Instagram @fundacionpianissimo.

¿Se imaginan el ruido de 900 pianistas en un mismo campus o es más bien una armonía total?