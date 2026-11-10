Adriana Betancur está en estado crítico en una clínica de Bogotá

Famosos

La comunicadora y presentadora Adriana Betancur se encuentra en estado de salud crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo en Bogotá. Familiares y allegados confirmaron la situación este martes 10 de noviembre de 2026.

Betancur permanece intubada desde la noche del lunes 9 de noviembre debido a complicaciones por una infección peritoneal. Su hermano, Leonardo Betancur, informó que la paciente cumple tres días de hospitalización y que la intubación fue necesaria para proteger sus pulmones mientras esperan que un nefrólogo evalúe si requiere un procedimiento de diálisis.

La familia ha manifestado su preocupación porque no se había asignado oportunamente un especialista en nefrología. Durante la noche del lunes 9 de noviembre, figuras como Milena López, Lucía Aldana e Isabel Rivera usaron sus redes sociales para pedir ayuda a la comunidad médica y ubicar a un especialista que pudiera atender a la presentadora en dicho centro asistencial.

Por su parte, la Clínica Palermo indicó que cuentan con profesionales en nefrología, pero explicaron que la complejidad del caso exige que equipos de medicina intensiva y urgenciología trabajen simultáneamente para manejar la peritonitis de la paciente.

Historial de salud

Adriana Betancur ha enfrentado problemas de salud desde el año 2011, cuando fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica tras unos exámenes de rutina. En ese momento, su condición requirió terapias de diálisis diarias.

En el año 2014 la comunicadora recibió un trasplante renal que mejoró su estado de salud temporalmente. Sin embargo, en 2019 el órgano fue rechazado, lo que la llevó a retomar las diálisis en su domicilio y a ingresar nuevamente en las listas de espera para un nuevo trasplante.