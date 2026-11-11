Till Lindemann llega a Bogotá en solitario: fecha y boletas

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Till Lindemann, el compositor y cantante de Rammstein, aterriza en Colombia con su proyecto solista el domingo 25 de abril de 2027. El show hará parte de su 'World Tour 2027' y el escenario elegido es El Corazón de Bogotá - Arena (el que antes conocíamos como Movistar Arena).

Si quieren asegurar su puesto, pongan la alarma porque las entradas salen a la venta este viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10 de la mañana a través de Tuboleta.

Aunque ya estuvo en el país en diciembre de 2010 con Rammstein en Sopó, esta vez la cosa es diferente. El repertorio se centrará en su trabajo fuera de la banda, donde mantiene el metal industrial pero le mete mucha más teatralidad y letras oscuras.

Para los que no están tan al día con su carrera solista, el hombre empezó con el proyecto Lindemann junto al sueco Peter Tägtgren, sacando los discos 'Skills in Pills' en 2015 y 'F & M' en 2019. Después se lanzó solo con el álbum 'Zunge' en 2023.

Además de la música, el tipo se mueve en la poesía y el cine, y su propuesta escénica se caracteriza por la teatralidad y las imágenes provocadoras.

¿Ustedes creen que el show solista supere la energía de Rammstein o prefieren la banda completa?