El mini Andrés Cepeda dejó a los jurados de ‘Yo Me Llamo’ en el piso

Espectáculos

Hablemos de talento real. El mini Andrés Cepeda se mandó una presentación tan potente en ‘Yo Me Llamo’ que Amparo no aguantó y se subió a la mesa de los jurados, cruzó la pierna y se erizó. La cosa estuvo tan intensa que la jurada hasta tuvo que pararse de su silla para felicitarlo. César fue tajante: le aseguró que esta ha sido su mejor presentación de toda la competencia.

El momento se puso sentimental cuando el mini confesó que le dedicaba el show a su papá, pues él se la dedicó a su esposa cuando se casaron. Elder, por su parte, quedó impresionado con la elegancia al salir al escenario y recomendó la canción para quienes estén pasando por un momento de tristeza, mientras que la mini mencionó que la letra tiene un significado especial para ella.

Pero lo más surrealista fue la reacción de los jueces. El mini recibió halagos de los jurados y tuvo que esperar a que Aurelio se recuperara después de haberse desmayado. La intensidad fue tanta que Aurelio se descontroló después del show y Amparo tuvo que sacarlo para que "fuera al baño".

Para cerrar con broche de oro, Elder admitió que estuvo a punto de llorar por el sentimiento del espectáculo y aseguró que esa manera de interpretar le alegra la vida a cualquiera. El veredicto final fue que el mini es un gran actor y que lo que hizo fue simplemente espectacular. Amparo terminó asombrada por su voz y su talento.