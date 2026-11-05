Westcol se prepara para el fin del mundo tecnológico con compras millonarias

Espectáculos

Westcol se volvió a convertir en el centro de la conversación digital tras revelar que hizo una inversión millonaria en provisiones para enfrentar un supuesto apocalipsis tecnológico. En una de sus transmisiones, el creador de contenido explicó que su meta es tener recursos suficientes para sobrevivir más de un año en caso de que ocurra una catástrofe global.

El inventario que armó el streamer no es cualquier cosita. Aseguró haber comprado alimentos no perecederos, productos enlatados, medicamentos e implementos médicos. También incluyó elementos de protección como mascarillas, termómetros, guantes y hasta gadas de repuesto. Para rematar el kit de supervivencia, Westcol guardó copias de documentos médicos suyos y de sus familiares.

El miedo al hackeo masivo

¿De dónde salió esta idea? El streamer mencionó que recibió una "data" y que, aunque no le gusta ser muy conspiranoico, teme un ataque informático masivo. Según su teoría, este evento podría filtrar fotos, videos y documentos privados, ya que "el internet tiene toda nuestra información". Además, plantea que este posible ataque podría tumbar los sistemas bancarios, aunque no hay ninguna prueba real de que esto vaya a pasar.

Entre la risa y la preocupación

Como era de esperarse, el anuncio dejó a la gente dividida en redes sociales. Mientras algunos usuarios creen que todo es una broma o una jugada maestra para generar contenido y atraer vistas, otros quedaron impactados por la cantidad de suministros que el paisa afirma haber acumulado.