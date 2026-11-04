Denzel Washington y su desayuno de 'diner' para aguantar las filmaciones

Espectáculos

Denzel Washington no necesita menús sofisticados ni jugos detox para despertar. El ganador de dos premios Oscar prefiere irse por lo clásico y contundente: un desayuno tradicional estadounidense que incluye tocino, huevos, tortitas de papa, jugo de naranja y una taza de café caliente.

Para el actor, esta combinación es la clave para tener la energía necesaria y enfrentar las largas jornadas de grabación. Es básicamente el combo típico de un diner norteamericano, sin complicaciones y directo al grano. De hecho, nos parece un hit que alguien de su nivel no se deje llevar por las modas raras de la industria del cine y se quede con lo que sabe que funciona.

El camino al gimnasio y el 'pecado' culinario

Aunque ama sus clásicos, el actor neoyorquino tuvo que ponerse serio con su salud hace poco. Washington reconoció que pasó por un periodo donde aumentó de peso considerablemente, lo que lo llevó a cambiar sus rutinas y buscar ayuda profesional.

Para lograrlo, contrató a un entrenador personal gracias a una recomendación de su gran amigo, el músico Lenny Kravitz. Con este apoyo logró ajustar su alimentación y mejorar su estado físico. Pero ojo, que nadie es santo: cuando decide romper la rigurosa dieta y consentirse, su plato elegido son las tostadas francesas.

Lo que viene en la agenda de Denzel

Con más de cuatro décadas de carrera, el actor nacido en Mount Vernon no tiene planes de retirarse. De hecho, estrenó recientemente la película Highest 2 Lowest, dirigida por Spike Lee, y sigue activo produciendo adaptaciones teatrales para llevar al cine.

El futuro se ve cargado de trabajo, especialmente en el mundo del streaming. Ya tiene confirmada su participación en Here Comes the Flood para Netflix, donde actuará junto a Robert Pattinson. Además, el actor se unirá al universo de superhéroes en la cinta Black Panther 3.

Sinceramente, con ese desayuno y esa disciplina, el hombre está hecho para durar un siglo más en la pantalla. ¿Ustedes también son del equipo de las tostadas francesas para romper la dieta o prefieren algo más pesado?