Plan gratis en Bogotá: llega el rock y el metal a la Plaza de Lourdes

Espectáculos

Si no tienen plan para el próximo fin de semana, pónganse pilas que la Alcaldía de Bogotá confirmó un concierto totalmente gratis. La cita es el sábado 14 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m. en la Plaza de Lourdes, en Chapinero, donde se montará uno de los escenarios móviles del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

El evento se llama ‘Tríptico – Ska, Punk y Metal’ y la idea es darle espacio a artistas alternativos que quieren sonar fuerte en la capital. Aunque todavía no han soltado la programación completa, ya sabemos que habrá varios estilos y expresiones musicales sobre la tarima.

Entre los confirmados están Zinfinura, Okinawa Bullets —una de las bandas de metal hardcore más relevantes de la capital, que ha sido protagonista de Rock al Parque y otros festivales a nivel nacional— y La Silueta-Ska y una banda de México. Hasta ahora solo hay tres bandas confirmadas, pero habría varias sorpresas para los asistentes.

La entrada es gratis, así que no hay excusa para quedarse en la casa. Solo toca llegar al lugar y disfrutar de la música en un espacio abierto para todo el mundo. Honestamente, que sigan armando estos eventos móviles en plena ciudad es un golazo, porque no todo el mundo tiene tiempo o ganas de irse hasta el Simón Bolívar para ver rock.