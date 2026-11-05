Tener sexo todos los días: ¿es la meta o un error?

Famosos

Hablemos claro: en el grupo de WhatsApp siempre sale el tema de cuántas veces a la semana es "lo normal" en la cama. La realidad es que no existe una frecuencia sexual estándar ni una regla de oro que aplique para todo el mundo. Lo que para una pareja es el ritmo ideal, para otra puede ser un agotamiento total. La clave no está en el calendario, sino en que ambas personas estén cómodas, satisfechas y, sobre todo, que haya consentimiento en cada encuentro.

Para entrar en contexto, la salud sexual no se mide por cantidad, sino por calidad y bienestar. La Sociedad Internacional de Medicina Sexual (ISSM) es tajante al señalar que no existe una frecuencia sexual normal establecida. El deseo es algo súper variable que depende de la edad, el estado emocional, las condiciones físicas y las circunstancias particulares de cada relación. Básicamente, lo que importa es encontrar un ritmo que funcione para los dos.

Los puntos a favor de la acción constante

Cuando hay ganas y todo fluye, mantener una vida sexual activa tiene beneficios que van más allá del placer inmediato. El sexo consensuado es un aliado brutal para la relajación y ayuda a bajarle al estrés, lo que a su vez puede mejorar la calidad del sueño. Además, ayuda a que la conexión emocional con la pareja se fortalezca y permite que uno se sienta mucho mejor con su propio cuerpo.

Desde la parte química, el cuerpo hace su magia durante el orgasmo liberando endorfinas. Estas sustancias son las encargadas de darnos esa sensación de bienestar y placer tan característica. Por eso, cuando la dinámica funciona, la intimidad se convierte en una herramienta poderosa tanto para la salud física como para la emocional.

Cuando el exceso pasa factura

Ojo, que tener sexo todos los días no es un problema de salud por sí mismo, pero el diablo está en los detalles. No es lo mismo un encuentro tranquilo que uno donde la intensidad o las condiciones no son las mejores. Por ejemplo, si no hay suficiente lubricación o hay demasiada fricción, el cuerpo empieza a avisar. Ahí es donde aparecen las irritaciones, la sensibilidad extrema en las zonas íntimas y hasta pequeñas lesiones que pueden quitarle todo el gusto al asunto.

Además, el cansancio físico es un factor real. Si la actividad sexual se vuelve demasiado exigente, el agotamiento puede convertirse en un inconveniente más que en un placer. Pero hay algo que nos puede pasar a todos: la monotonía. La sexóloga Núria Jorba compara el sexo con la comida y explica que, si no se varía, se deja de desear, porque lo que gusta es la novedad. No pasa en todas las parejas, pero explorar nuevas formas de intimidad es la mejor forma de evitar que el sexo se sienta como una obligación en lugar de un deseo.

Señales rojas y el mito de la frecuencia

Hay que saber leer el cuerpo. Si empiezan a aparecer dolores durante los encuentros, ardor, irritaciones que no se quitan o heridas en la zona genital, es momento de parar. Esas son señales que no se pueden ignorar y que ameritan una pausa y una consulta con un profesional de la salud. Igual pasa con el cansancio extremo o cuando el deseo cambia drásticamente.

En la parte emocional, la alerta suena cuando aparece la presión. Hacerlo solo por complacer a la pareja o porque "toca" convierte la intimidad en una experiencia incómoda. Para que todo siga saludable, la comunicación, el consentimiento y el uso de preservativos son los pilares básicos para evitar infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados.

Sobre los números, existe un estudio de 2015 publicado en la revista ‘Social Psychological and Personality Science’ que decía que, en las parejas analizadas, el bienestar se asociaba con una frecuencia de aproximadamente una vez por semana. Pero ojo, que esto no es una ley. Tener sexo a diario, varias veces por semana o mucho menos no define la calidad de la vida sexual de nadie. Lo único perjudicial es cuando se ignoran los límites y las necesidades propias o de la pareja.

Entonces, ¿están cumpliendo la cuota o simplemente disfrutan el momento?