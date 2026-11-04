Sebastián Yatra dejó a Monterrey en llamas con el cierre del Festival Santa Lucía

Espectáculos

Sebastián Yatra fue el encargado de cerrar con broche de oro la edición de este año del Festival Internacional Santa Lucía el pasado lunes 2 de noviembre. La Explanada de los Héroes quedó pequeña para los miles de regios que se fueron a cantar a todo pulmón los hits del colombiano.

El setlist estuvo on point porque Yatra hizo un recorrido musical completico. El repertorio fue de las baladas románticas al pop latino y el reguetón, con temas como “Traicionera”, “Tacones Rojos” y “Pareja del Año”. También puso a vibrar al público con “Ya no tiene Novio” y “Chica Ideal”.

Antes de que el artista saliera a escena, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la secretaria de Cultura, Melissa Segura, le dieron la bienvenida oficial. García soltó que Nuevo León es "el mejor Estado de México", desatando la ovación de toda la gente que estaba ahí.

¿Cuál de estas canciones es la que más cantan ustedes en el carro?