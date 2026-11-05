Miguel Varoni volvió de África y dejó a todo el mundo pensando

Espectáculos

Miguel Varoni decidió romper el internet con un video junto a su esposa, la actriz Catherine Siachoque, donde se dejó ver después de pasar un mes viajando por África. La cosa es que el actor no volvió como se fue; el viaje le dejó una imagen mucho más relajada y natural que dejó a más de uno con la boca abierta.

En el video, Catherine Siachoque no se guardó nada y, entre risas y un toque de preocupación, soltó que llegaron "destruidos, pelo tostado". Según ella, salieron divinos y llegaron así.

A sus 61 años, Varoni mandó a volar la imagen pulcra que muchos recordaban y dejó que sus canas tomaran el control. El actor apareció con una cabellera abundante y despeinada, además de una barba larga que le da un aire moderno y cero complicado. Para cerrar el look, se puso unas gafas de sol y se mostró súper tranquilo frente a la cámara, sin que le importara en lo más mínimo su apariencia.

Obviamente, Instagram se volvió un campo de batalla. Hay un grupo de seguidores que ama el estilo plateado y dicen que se ve hasta más juvenil con ese cambio. Pero, como en todo, hay otra bando que extraña al Varoni de siempre y hasta le recomendaron que vuelva a pintarse el cabello de oscuro y se afeite para recuperar el look de hace unos años.

Aunque el actor no ha respondido a ninguna de estas opiniones, el hecho es que su nueva versión sigue dando de qué hablar. Al final, parece que cualquier cosa que haga junto a Catherine despierta la curiosidad de todo el mundo.

¿Ustedes qué dicen? ¿Sigue siendo el galán o ya le toca pasar por la barbería?