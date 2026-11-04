Karol G aterrizó en México y se viene lo bueno

Espectáculos

Karol G ya aterrizó en México. La cantante colombiana llegó este lunes para participar en el Live Álbum Celebration de su producción más reciente, titulada No Me Arrepiento de Sentir Tanto. Es un plan especial para celebrar esta nueva etapa musical junto a sus seguidores.

Pero ojo, que el viaje no es solo por el álbum. Su llegada también marca el inicio de los preparativos para la etapa mexicana de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, donde la artista se alista para reencontrarse con el público nacional.

Sinceramente, la expectativa está por las nubes. Sus seguidores esperan conocer más detalles de sus actividades en el país y de los próximos conciertos. Con este viaje, la intérprete de temas como Provenza, Tusa y Si Antes Te Hubiera Conocido está haciendo el combo perfecto: promocionar el disco y organizar la gira que la volverá a poner frente a frente con sus fans mexicanos.

¿Ustedes creen que anuncie fechas sorpresa o nos hará sufrir un poquito más?