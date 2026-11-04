Cookies de chocolate: la receta definitiva para que queden crocantes por fuera y melcochos por dentro

Estilo de vida

Hay postres que uno prueba una vez y ya, pero hay otros que se quedan viviendo en la cabeza. Los cookies de chocolate son exactamente eso: una obsesión. No hay nada como ese olor que inunda toda la casa y que pone a todo el mundo haciendo fila frente al horno, esperando a que salgan para devorarlos antes incluso de que se enfríen.

Si lo que buscas es ese resultado profesional de panadería, con los bordes crocantes y un corazón suave y masticable, no necesitas ser un experto en repostería ni usar técnicas complicadas. El verdadero truco está en las proporciones exactas, en elegir un chocolate de calidad y en aplicar un par de tips que cambian el juego por completo.

Para que no te pase lo de siempre —que las galletas queden duras o secas—, la clave está en el azúcar. Usar azúcar morena es lo que aporta la humedad y hace que el centro quede melcochoso, mientras que el azúcar blanca es la encargada de crear esa costra perfecta y crocante. La magia ocurre cuando combinas las dos para lograr el equilibrio ideal. Además, el tiempo de horno es sagrado: hay que sacarlas cuando el centro todavía se vea ligeramente suave, porque se siguen cocinando mientras reposan fuera del horno.

Otro punto donde no se puede escatimar es el chocolate. Para que queden nivel Dios, lo mejor es mezclar dos tipos. El chocolate con leche aporta esa dulzura y textura cremosa, mientras que el chocolate oscuro le da la intensidad y un sabor más robusto. Un tip ganador: no uses gotas de chocolate comerciales. Mejor pica el chocolate en trozos grandes e irregulares; así se crean esas "bolsas" de chocolate derretido que son lo más rico de la galleta.

Ingredientes

Para preparar estas joyas necesitas:

225 g de mantequilla sin sal

150 g de azúcar morena

100 g de azúcar blanca

2 huevos grandes

1 yema de huevo adicional

1 cucharadita de extracto de vainilla

300 g de harina para todo uso

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

200 g de chocolate con leche

200 g de chocolate oscuro

Preparación paso a paso

Precalienta el horno a 190 grados.

Bate la mantequilla con los dos tipos de azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.

Agrega los huevos uno por uno y luego añade la yema extra junto con la vainilla.

En un recipiente aparte, mezcla la harina, el bicarbonato y la sal.

Une las dos mezclas sin batir en exceso para no arruinar la textura.

Incorpora el chocolate picado en trozos grandes.

Forma bolitas de masa y ponlas en una bandeja con papel pergamino, dejando suficiente espacio entre cada una.

Hornea durante 10 a 12 minutos, hasta que solo los bordes hayan tomado color.

Déjalas reposar cinco minutos en la bandeja antes de pasarlas a una rejilla.

Si quieres que el sabor sea aún más intenso y que las galletas mantengan una forma más bonita, deja reposar la masa en la nevera durante una hora antes de hornearlas. Esto hace que los sabores se concentren mejor. Y para el toque final de experto: ponles una pizca de sal marina justo al salir del horno. Ese contraste entre lo dulce y lo salado hace que el chocolate resalte muchísimo más.

Lo mejor es que esta receta es una base perfecta para experimentar. Si te gusta el toque crocante, puedes añadirle nueces tostadas, avellanas o pecanas. Para los que aman los sabores más aromáticos, una pizca de canela o un poco de café instantáneo hacen que el chocolate se sienta más fuerte. También puedes jugar con el tipo de chocolate, reemplazando parte del oscuro por chocolate blanco o incluso agregando arándanos secos.

Para que no pierdan esa textura de recién hechas, guárdalas en un recipiente hermético y se mantendrán suaves por varios días. Si quieres tener antojo resuelto en cualquier momento, puedes congelar las bolitas de masa ya formadas y hornearlas solo cuando te den ganas de un snack caliente.