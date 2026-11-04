Sara Corrales lanzó un grito de auxilio por el sueño de su hija Mila

Espectáculos

Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al contar que está pasando por una etapa muy complicada con su hija Mila, quien nació el 7 de mayo de 2026. A través de un video, la actriz reveló que las noches se han vuelto un caos debido a que la pequeña cambió totalmente sus hábitos de descanso.

Lo peor es que no es una sola cosa, sino que se le juntó todo. Según explicó Sara, Mila está atravesando al mismo tiempo la regresión del sueño de los cuatro meses, un brote de crecimiento y la aparición de tres dientes. La frustración es mayor porque antes la bebé dormía increíble, llegando a descansar entre seis y siete horas seguidas algunas noches.

Esa tranquilidad terminó cuando Mila empezó a despertarse prácticamente cada hora durante la madrugada.

El dilema de los papás

Para sobrevivir al cansancio, Sara y su esposo se organizaron por turnos nocturnos para atender a la bebé. Sin embargo, la actriz admitió que tienen dudas sobre si lo que están haciendo es lo correcto. Confesó que suelen darle leche a Mila cada vez que se despierta, incluso cuando no parece tener hambre.

Sobre esta práctica, Sara fue sincera y reconoció: "Estoy en un conflicto y la estamos embarrando".

Pedido de ayuda

Sintiéndose perdida con las rutinas familiares y los cambios de la bebé, la artista decidió recurrir a su comunidad digital. No se guardó nada y terminó su publicación preguntando directamente: "No sé qué hacer. ¿Qué hago?".

Está buscando que otras mamás y papás compartan sus experiencias y le den recomendaciones reales para lograr que la pequeña vuelva a dormir tranquila. Honestamente, cualquiera que haya tenido un bebé sabe que esos despertares cada hora son una tortura china.