Shakira y Piqué siguen en guerra por los viajes de sus hijos

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La pelea judicial entre Shakira y Gerard Piqué por los desplazamientos de sus hijos sigue prendida. Desde que la barranquillera se mudó a Miami con los niños, han tenido diferencias por los viajes constantes que los pequeños deben hacer entre Estados Unidos y Barcelona para ver a su papá.

Shakira no quiere quitarle tiempo de calidad a Piqué con sus hijos, pero sí busca que los traslados no sean una carga exclusiva para los menores. Sus abogados dejaron claro que la solicitud no pretende reducir el tiempo compartido, sino repartir el esfuerzo de manera más equilibrada. De hecho, propusieron evitar los viajes cortos y frecuentes, sugiriendo que Piqué sea quien viaje a Miami durante algunos periodos vacacionales breves.

Para intentar solucionar esto, la expareja se reunió en Barcelona a principios de octubre con el fin de revisar las condiciones actuales y encontrar una opción que no someta a Milán y Sasha a tantos vuelos internacionales.

Mientras el juzgado decide si modifica el régimen de visitas y establece nuevas condiciones, los abogados del exfutbolista ya se pronunciaron. El equipo legal de Piqué afirmó que están "muy satisfechos a la espera de que su señoría dicta la resolución que corresponde".

Por ahora no existe una resolución definitiva sobre las medidas solicitadas.