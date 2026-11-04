Juliana Galvis y Valentina Lizcano no perdonaron a Isabella Ladera por 'broma' a su hija

Espectáculos

Isabella Ladera, creadora de contenido venezolana y exnovia del cantante Beéle, se volvió el blanco de todas las críticas luego de que circulara un video en el que le hacía una “broma” a su hija mayor, Mía. El clip, basado en una tendencia de Instagram y TikTok, terminó mal y desató un debate sobre la exposición de los niños en el internet.

En el video, Ladera le pide a la niña que corra hacia ella mientras sostiene una puerta. Justo cuando Mía está por llegar, la modelo hace el gesto de cerrarla. La niña intenta frenar con las manos, pierde el equilibrio y cae al suelo, terminando en llanto mientras su mamá se acerca a levantarla entre risas. Ladera había subido el contenido a sus historias de Instagram haciendo referencia al "trend", pero el resultado fue que la grabación familiar se convirtió en un escándalo público.

El fuerte descargo de Juliana Galvis

La actriz colombiana Juliana Galvis no se quedó callada y reaccionó con un video en Instagram donde confesó que las imágenes le “rompieron profundamente el corazón”. Aunque Galvis mencionó que normalmente evita juzgar las decisiones ajenas, sintió que en este caso era necesario hablar.

Para la actriz, hay una línea muy clara entre compartir recuerdos bonitos y poner a los hijos en riesgo. Galvis cuestionó que un menor sea afectado por una tendencia que solo busca generar reacciones en redes y fue tajante al escribir en su post: “Con los niños no”.

La actriz fue más allá y se preguntó qué les pasa a las personas que, por ganar likes o seguir un reto, permiten que sus hijos se lastimen, se burlan de ellos y además se sienten orgullosos de publicarlo. Según Galvis, esa gente genuinamente necesita ayuda psicológica. Finalmente, pidió que se revisen los casos donde se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes, asegurando que uno no se burla ni hace daño a los niños.

Valentina Lizcano pide dejar de seguir a estos creadores

Por otro lado, la actriz Valentina Lizcano también entró al chat para rechazar este tipo de contenidos que afectan el bienestar de los menores. Lizcano hizo un llamado a los usuarios para que dejen de “empoderar” a creadores que basen sus videos en estas dinámicas.

En su video, Lizcano describió la situación detalladamente: “Esta señora le está diciendo a la niña, su hija, a su hija que corra hasta el fondo del pasillo y que venga con toda la velocidad y ella obviamente confía en su mamá porque se supone que nosotras somos su primer lugar seguro”. Según la actriz, que la madre abra la puerta y le pegue a la niña, creyendo que eso es contenido, y que luego se ría de ella y la exponga en redes, es inaceptable.

Lizcano añadió que Ladera ya había demostrado quién era y fue enfática en que no se puede seguir apoyando a personas así. Para ella, apoyar significa ver el contenido, darle like, repostearlo o comentarlo.

Aunque Isabella Ladera ya borró el video de sus plataformas digitales, varias cuentas lo replicaron y la polémica sigue encendida. La crítica no fue solo por el golpe de Mía, sino por la decisión de grabar y compartir un momento donde la niña terminó llorando.

¿En serio hay que llegar a esto por un par de likes?