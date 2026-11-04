El Gran Emiliano se lanza como conferencista

Espectáculos

Emiliano Olmos, más conocido como ‘El Gran Emiliano’, inicia una nueva faceta como conferencista inspiracional. El músico quiere usar su propia experiencia para motivar a niños y jóvenes a luchar por sus metas apoyándose en la perseverancia, la constancia y la disciplina.

Nacido en Maní, Casanare, y radicado en Tunja, Boyacá, Olmos se coronó como Rey Vallenato Infantil del 58.º Festival de la Leyenda Vallenata en mayo de 2025, después de varios años de darle duro a la preparación y participar en el certamen.