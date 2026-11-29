Espectáculos

WestCol dejó a todo el mundo con la boca abierta al revelar que tuvo que pagar una multa que superaba los 50 millones de pesos colombianos, que equivalen a más de 14.000 dólares. El motivo detrás de semejante cifra fue el desastre que dejó en una propiedad durante un viaje a Guatapé, uno de los destinos más turísticos de Antioquia.

El influencer viajó con varios amigos streamers para crear contenido y grabar videos. Durante las transmisiones, se pudo ver a los presentes consumiendo alcohol y organizando fiestas de celebración. Sin embargo, la diversión salió cara, ya que el grupo causó fuertes daños en la casa donde se hospedaron, muchos de los cuales quedaron grabados en los propios streams de los involucrados.

Lejos de indignarse por el monto, WestCol aseguró que los propietarios estaban en todo el derecho de exigir ese pago. Para él, esta situación sirve como una enseñanza necesaria para controlar los actos cuando se realizan este tipo de viajes .

Sobre el golpe al bolsillo, el streamer fue tajante: "Se van a quedar aterrados, aterrados (...) Eso es un aplauso, eso es algo que nos merecemos todos, todos nos merecemos eso, nosotros no podemos ir por la vida alquilando casas y haciendo lo que quieran con la casa de las personas, eso es una realidad".