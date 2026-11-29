Espectáculos

César Escola se dejó llevar por la emoción y terminó llorando frente a las cámaras durante una de las galas de Yo Me Llamo. El detonante fue la presentación de la imitadora de Isabel Pantoja, quien interpretó el tema 'A mi manera'.

La fuerza de la canción, escrita por Paul Anka, Jacques Revaux, Claude François y Gilles Thibault, fue tal que el Maestro no pudo contener las lágrimas. Al momento de dar sus devoluciones, Escola confesó que este tema es su canción preferida y agregó que le gustaría que lo despidieran con ella.

En medio de ese desahogo, el Maestro reflexionó sobre su propia trayectoria, asegurando que ha tenido una gran vida y que la ha vivido a su manera, siempre rodeado de colegas y grandes amigos. Por su parte, Elder Dayán también se sumó a los elogios y afirmó que le encantó la presentación de la participante.

Sobre la canción, 'A mi manera' es la versión en español de 'My Way'. Esta pieza fue popularizada por Frank Sinatra en 1969 con letra de Paul Anka, aunque originalmente se basó en la melodía francesa 'Comme d'habitude', compuesta en 1967. A través de los años, el tema se volvió un himno sobre la independencia y el balance de vida, siendo interpretado por leyendas como Elvis Presley, Julio Iglesias, Vicente Fernández y la propia Isabel Pantoja.