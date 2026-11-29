Espectáculos

Gabriel Murillo decidió poner las cartas sobre la mesa respecto a los exponentes de la comedia nacional. El comediante se refirió particularmente al trabajo de Liss Pereira, una de las humoristas con más trayectoria y reconocimiento en Colombia, confesando que personalmente no logra conectar con su propuesta de humor ni encontrarle la misma gracia que otros espectadores.

Seamos honestos: que un comediante diga que no se ríe con otro es el chisme más rico del gremio. Sin embargo, Murillo dejó claro que, aunque reconoce el trabajo de su colega, esto es un tema de gustos personales y no una crítica a la trayectoria profesional de Pereira. Al final, el humor es un terreno donde lo que a uno le parece un hit, a otro le puede parecer irrelevante.

Dos mundos distintos en el stand-up

Este roce de estilos pone sobre la mesa una realidad del circuito de stand-up colombiano: existen propuestas muy variadas dentro del mismo oficio. Hay desde el humor negro y provocador hasta propuestas construidas desde experiencias cotidianas, relaciones de pareja o situaciones personales.

Por su parte, Murillo se ha caracterizado por un estilo directo. El comediante ha defendido en varias ocasiones que escribe sobre los temas que le interesan sin buscar generar polémica deliberadamente. De hecho, en una entrevista anterior con LOS40, aseguró que no construye sus rutinas pensando en ser controversial ni en atacar a otras personas, aunque su estilo sea ácido.

Trayectorias que no se cruzan

Liss Pereira tiene un recorrido amplio que ha llevado su humor a la radio, la televisión y formatos digitales. Participó en MasterChef Celebrity Colombia, donde compartió pantalla con otros comediantes como Frank Martínez, Diego Camargo y Freddy Beltrán.

En contraste, Gabriel Murillo se ha posicionado como una figura reconocida de la nueva generación, especialmente por el enfoque directo que ha mantenido desde sus inicios en proyectos digitales como Con Ánimo de Ofender. A pesar de que no coincidan en el tipo de risas que generan, ambos siguen vinculados activamente a la escena del humor en el país.

El encuentro en el Free Comedy Fest 2026

La subjetividad del humor quedará evidenciada en el Free Comedy Fest 2026, un evento que busca precisamente reunir a comediantes con estilos y trayectorias diferentes. Liss Pereira ya está incluida en la programación para las fechas de Medellín y Pereira.

Por otro lado, Gabriel Murillo está anunciado para la presentación que se realizará en Bucaramanga el próximo 4 de diciembre. El festival busca reunir a comediantes con trayectorias y estilos diferentes.