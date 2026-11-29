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La actriz Johanna Fadul utilizó sus historias de Instagram el jueves 26 de noviembre para contarle a su comunidad que está atravesando un episodio de resfriado mientras espera la llegada de su bebé. En el video, donde se le veía dentro de su carro, Fadul explicó que siente una "peste" localizada específicamente en la nariz y la garganta.

Para la artista, este malestar fue una sorpresa porque no es común que se enferme con facilidad. De hecho, se tomó la situación con humor, aunque reconoció que los síntomas le han causado molestias.

El consejo de la hermana

Durante su relato, Fadul recordó que su hermana le había advertido previamente que algunas mujeres pueden experimentar cambios en sus defensas durante el embarazo, lo que las hace más propensas a sufrir molestias respiratorias. Según la actriz, esa advertencia cobró sentido justo ahora que enfrenta estos síntomas por primera vez durante su gestación.

Aunque la publicación generó una conversación sobre su estado de salud y recibió múltiples mensajes de apoyo y preguntas de sus seguidores sobre su evolución, Johanna no dio detalles sobre si asistió a una consulta médica o si está siguiendo algún tratamiento específico. Tampoco mencionó haber tenido fiebre, dificultades para respirar u otros síntomas adicionales, ni informó si este cuadro gripal ha afectado el ritmo de sus actividades diarias.

El camino hacia este embarazo

Johanna Fadul es una actriz y modelo colombiana conocida por su trabajo en la serie Padres e Hijos y por interpretar a Daniela Barrera en la producción de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. Esta nueva etapa familiar que vive junto a su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero, se hizo pública a mediados de octubre de 2026.

La pareja compartió que este embarazo fue posible gracias a un proceso de reproducción asistida, el cual iniciaron luego de varios años de intentarlo para ampliar su familia. Fadul publicó un video detallando las fases de este tratamiento, que incluyeron la obtención de una muestra de esperma, la extracción de óvulos y la posterior transferencia embrionaria. En el registro de este proceso, se pudo observar que una de las etapas centrales ocurrió el 20 de octubre de 2025.

Durante las consultas médicas, Fadul y Quintero recibieron la información técnica necesaria antes de la transferencia del embrión. Aunque tuvieron la oportunidad de conocer el sexo del bebé durante el procedimiento, decidieron no recibir ese dato en ese momento para esperar y descubrirlo en una etapa posterior del embarazo.

Una historia de superación

Este nuevo proceso llega después de una experiencia muy difícil que marcó a la pareja. En 2015, mientras vivían en México, Johanna esperaba a sus hijas gemelas, Antonella y Anabella. Sin embargo, la gestación presentó complicaciones graves cerca del séptimo mes. Los médicos detectaron un síndrome de transfusión feto-fetal, una condición que ocurre cuando los gemelos comparten placenta y existe un desequilibrio en el flujo sanguíneo, lo que llevó a una pérdida.

Tras ese suceso, la actriz ha relatado que enfrentó serias dificultades para volver a quedar embarazada. Según sus palabras, dejó de menstruar y, en los controles médicos posteriores, los especialistas encontraron cicatrices uterinas y otras condiciones que requirieron un seguimiento médico constante.

Desde que se anunció la noticia en octubre, los seguidores han estado muy pendientes de cada actualización. A pesar de la comunicación frecuente que Fadul mantiene con su comunidad digital, hasta el momento no ha confirmado cuántos meses de gestación tiene ni cuál es la fecha estimada para el nacimiento del bebé.