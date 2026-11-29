Espectáculos

La tensión llegó al límite en MasterChef Celebrity Colombia 2026. El pasado jueves 26 de noviembre se definió el Top 8 de los participantes que siguen peleando por el título, tras una despedida que dejó a más de uno conmovido. El actor Sebastián Vega fue quien tuvo que abandonar la competencia, marcando su segunda y definitiva eliminación en el programa.

Para llegar a este punto, los concursantes tuvieron que poner a prueba su creatividad y conocimientos con un plato que reflejara todo lo aprendido. Pautips, Robert Farah y Sebastián Villalobos lograron convencer al jurado con sus preparaciones y aseguraron su permanencia. Ellos se sumaron a Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo y Emiro Navarro, quienes ya habían asegurado su lugar en el grupo final. Según El Colombiano, Tuto Patiño también hace parte de este grupo, aunque no ha regresado a las grabaciones por motivos de salud tras una lesión y hasta ahora no se conoce fecha para su regreso.

La decisión final estuvo entre Julieta Piñeres y Sebastián Vega, quienes no cumplieron totalmente las expectativas. Según El Colombiano, Vega preparó un arroz frito con arroz basmati, huevo, salsa de soya, aceite de sésamo, cilantro, albahaca y camarones. Los jueces no fueron muy generosos: la chef Belén Alonso señaló que el recipiente no favorecía el plato y que algunos ingredientes estaban desproporcionados. Por su parte, Jorge Rausch admitió que el arroz sabía bien, pero consideró que era una preparación demasiado sencilla para una eliminación, opinión que compartió Nicolás de Zubiría.

El actor ya venía en una racha negativa y él mismo confesó sentirse desconcentrado, lo que terminó costándole el cupo. Según El Colombiano, esta no era su primera salida, pues ya se había ido en septiembre tras un reto de postres, pero logró volver mediante un reto de reintegro. Esta vez, sin embargo, no hay más oportunidades.

Antes de irse, Sebastián compartió palabras de agradecimiento para sus seres queridos y quienes lo apoyaron. Incluso, según El Colombiano, bromeó en sus redes sociales preguntando: “¡No sé si esta vez volverán a llorar!”. Con su salida, el camino al título se pone más difícil para los que quedan. ¿Quién creen que tiene más madera para ganar este año?