Espectáculos

Feid debutó en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, llevando su propuesta musical a las calles de Nueva York en la edición número 100 del evento. El artista paisa formó parte de la programación musical de este tradicional desfile que recorrió Manhattan con la presencia de carrozas, globos gigantes y bandas de música, además de diversas presentaciones en directo.

Su participación lo puso en el grupo de intérpretes latinos convocados para una jornada que reúne cada año a millones de espectadores frente al televisor y a miles de personas asistiendo físicamente a lo largo de la ruta. Esta edición de 2026 estaba programada inicialmente para el jueves 26 de noviembre, fecha del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero las condiciones meteorológicas obligaron a trasladar el evento al sábado 28 de noviembre, según informaron medios locales de Nueva York.

Un centenario lleno de espectáculo

La actuación de Feid estuvo enmarcada en los festejos por los 100 años del desfile. Para celebrar este centenario, la organización dispuso de 28 carrozas, 38 globos, cinco figuras inflables de menor tamaño y siete bandas de marcha. En total, el evento contó con 23 actuaciones musicales.

El cantante colombiano interpretó su tema "A xon e" y compartió el espacio con una nómina de artistas que incluyó a Queen Latifah, Natasha Bedingfield, Baha Men, Blues Traveler, Devo, Icona Pop, Wyclef Jean, Leslie Odom Jr., Anthony Ramos y Teddy Swims.

El recorrido del desfile inició en el Upper West Side de Manhattan y avanzó aproximadamente cuatro kilómetros hasta llegar a Herald Square, lugar donde se encuentra la tienda principal de Macy’s. Durante el trayecto, el evento transitó por Central Park West, Columbus Circle, Central Park South y la Sexta Avenida antes de finalizar en la calle 34.

La presentación de Feid ocurrió en un escenario de gran exposición para cualquier artista de la industria musical, ya que la emisión fue transmitida por NBC, Telemundo y la plataforma Peacock, logrando una cobertura nacional en Estados Unidos.

El reggaetón en una tradición estadounidense

Con esta primera aparición en el desfile, Feid se suma a una tradición neoyorquina que comenzó en 1924 y que combina espectáculos musicales con representaciones de producciones de Broadway, carrozas y figuras inflables, siendo un elemento central de la celebración de Acción de Gracias.

La inclusión de artistas de diferentes países y géneros musicales hace parte de la estrategia de Macy’s para ampliar el alcance de una transmisión que, históricamente, se había asociado más a los espectáculos familiares y a la música popular de Estados Unidos. En esta edición centenaria, el evento también incluyó nuevas carrozas inspiradas en universos como Harry Potter, además de diversas propuestas de organizaciones y marcas. Como sucede cada año, el cierre del recorrido estuvo a cargo de Santa Claus, marcando el inicio de la temporada navideña en Nueva York.

La presencia de Feid permitió que el género urbano latino tuviera un espacio destacado en la programación del aniversario 100, consolidando al artista como una de las figuras colombianas con mayor impacto internacional dentro del reggaetón.

Estreno musical y familia

La actuación en Nueva York coincidió con el lanzamiento de "Gracias x todo", una colaboración entre Feid y el rapero estadounidense Snoop Dogg, la cual fue publicada el 26 de noviembre. El estreno del tema vino acompañado de un video musical donde se ven imágenes familiares del cantante colombiano y referencias a sus abuelos.

Esta canción fue presentada como un lanzamiento vinculado a Acción de Gracias, fecha que en Estados Unidos se relaciona con los mensajes de gratitud y las reuniones familiares. Así, la agenda del artista durante esa semana estuvo dividida entre el estreno de la colaboración con Snoop Dogg y su participación en el desfile de Macy’s, cuya invitación ya había sido confirmada previamente por Billboard.

La aparición del colombiano en la ruta de Manhattan se suma a sus presentaciones en escenarios internacionales y refuerza la visibilidad de los artistas latinoamericanos en eventos tradicionales de la cultura popular estadounidense.