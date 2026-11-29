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Karina García decidió cerrar el debate sobre el nombre de su hijo Kairo. Tras el nacimiento del bebé, algunos usuarios en redes sociales empezaron a criticar la elección, calificándolo como un nombre poco común. La modelo respondió a estos comentarios con un video en tono jocoso donde se escucha un audio que dice: «¿Te puedo dar una opinión? No, recibo transferencias, estoy aceptando solo transferencias, si tu opinión viene con una transferencia, yo te la recibo, de lo contrario, no me interesa, gracias».

García acompañó la publicación escribiendo «cuando quieren opinar del nombre de mi bebé». Con este gesto, la influenciadora dejó claro que no le interesan las críticas y que prefiere enfocarse en la crianza de su hijo. El nacimiento de Kairo, quien es el primer hijo en común entre ella y el cantante colombiano Kris R, ha sido uno de los eventos más comentados de la farándula en este 2026.

Sobre el proceso del parto, según Colombia.com, Karina García confirmó que tuvo que someterse a una cesárea, a pesar de que sus dos experiencias anteriores habían sido partos naturales. De acuerdo con Infobae, el nacimiento de Kairo Rangel García ocurrió el 8 de noviembre en Medellín. La creadora de contenido mencionó que planea publicar un video detallando la decisión médica, ya que considera que el asunto merece una explicación más amplia.

Según Infobae, durante la gestación hubo evaluaciones médicas debido a la posibilidad de que el bebé presentara macrosomía fetal, que ocurre cuando el recién nacido pesa más de lo esperado. Además, Colombia.com reportó que García atravesó episodios de taquicardia, sangrados y una amenaza de parto prematuro. Tras vivir ambos procedimientos, la modelo afirmó que ahora puede decir cuál prefiere entre la cesárea y el parto natural.

En cuanto a su recuperación, García confesó a sus seguidores que al principio estuvo en pijama, despeinada y sin maquillaje, ya que su prioridad ha sido la lactancia y los cuidados del bebé. Según Colombia.com, llegó a pasar más de veinte días sin dormir bien y enfatizó la importancia de amarse en todas las versiones, incluso cuando uno está trasnochado.

Por otro lado, La Revista Actual mencionó que surgieron rumores de una crisis sentimental entre Karina y Kris R debido a publicaciones en redes sociales. La modelo compartió un corazón roto y un mensaje sobre quedarse sin fuerzas, mientras que el cantante publicó una frase sobre un tercero que habría acabado con la relación. Sin embargo, se aclaró que lo publicado por Kris R podría ser un fragmento de una canción y ninguno de los dos ha confirmado una ruptura.

También, según La Revista Actual, hubo polémica porque Karina acudió a un show de Kris R en Medellín a pocos días de haber dado a luz. Esto generó críticas de usuarios y supuestamente de su madre, Nelsy García Zapata, aunque la modelo no respondió directamente a esos cuestionamientos y solo publicó una foto junto a Kairo.