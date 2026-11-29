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Verónica Orozco abrió el corazón sobre su salida de MasterChef Celebrity y no se guardó nada. En una entrevista televisiva, la actriz hizo un balance de su paso por la cocina y reveló el momento exacto en el que perdió la calma: cuando la chef Belén Alfonso decidió intervenir en su receta de fríjoles.

Todo ocurrió el día de su eliminación, mientras preparaba una cazuela de fríjoles. Verónica explicó que, siguiendo la tradición de su hogar, le agregó un poco de panela a la preparación. Sin embargo, para la chef mexicana, que está acostumbrada al sabor salado del frijol refrito, ese toque fue extraño. A pesar de que la actriz intentó explicarle que era una receta tradicional, Belén decidió darle al plato el toque que ella consideraba adecuado.

"Yo sí tengo que reconocer que cuando Belén le echó esa cantidad de sal a mi cazuela me puse furiosa, no lo demostré, pero dije: ‘no esto no se hace, no’. Ahí sí estuve totalmente en desacuerdo con lo que ella dijo", confesó la artista. Básicamente, el choque cultural entre la panela colombiana y la sal mexicana terminó siendo el motivo de su eliminación.

Lo más honesto de la confesión es que Verónica no defendió el plato a muerte. Al probar el resultado final, admitió que ella misma no pediría esa comida en un restaurante y que, si la sirvieran así, hasta la devolvería. Por eso, reconoce que el resultado fue la razón de su salida del reality y acepta la decisión de los jurados.

Verónica aclaró que no hay resentimientos personales con la chef. Aseguró que la quiere, que le parece un ser fantástico y único, dejando claro que el drama se quedó solo en los fogones.

¿Quién no se pone bravo cuando alguien le cambia la receta a sus fríjoles?