Espectáculos

Karen Lizarazo quiere encender las fiestas de fin de año y por eso lanzó el remix de ‘Enamórate de mí’. Esta nueva versión mezcla el sentimiento vallenato con sonidos festivos, una combinación pensada especialmente para sonar fuerte en diciembre y durante la temporada de carnavales de 2027.

Para darle este nuevo aire a la canción, la artista eligió a Long Play Band, una agrupación que viene desde Montería. La colaboración también tiene la firma de Sergio Luis Rodríguez, quien compuso la versión original y ahora aporta su talento con el acordeón en esta fusión de expresiones musicales del Caribe colombiano.

Este lanzamiento llega en un momento clave, después de que la artista lograra su tercera nominación a los Latin Grammy en la edición de 2026. Su producción discográfica ‘El tiempo perfecto’, de la cual hace parte este sencillo, compitió en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Con esta apuesta, quien es conocida como La Patrona del Vallenato inicia una etapa en su carrera donde las colaboraciones y la experimentación con otros géneros serán los protagonistas. Por su parte, Long Play Band continúa posicionando el talento de Montería en escenarios musicales de alcance nacional.

Sinceramente, mezclar vallenato con ritmos festivos es la jugada maestra para que nadie se quede sentado en diciembre. ¿Será que este remix se vuelve el himno de las rumbas de fin de año?