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ChocQuibTown regresó con una primera entrega que incluye los temas 'Se Puede', 'Todo Contigo' y 'En La Sopa'. Estas tres canciones exploran distintas maneras de vivir el amor, apoyándose en ritmos tropicales y los sonidos característicos del Pacífico colombiano.

El sencillo principal se llama 'Se Puede', una canción basada en el merengue que invita a bailar y a dejar el orgullo de lado. Este tema viene con un videoclip dirigido por Édgar Esteves y grabado en Medellín.

Las otras canciones del lanzamiento abordan el amor desde otros ángulos. 'Todo Contigo' se enfoca en el deseo de compartir la vida con alguien más, mientras que 'En La Sopa' usa el humor y los juegos de palabras para describir a una persona que está tan enamorada que no puede dejar de pensar en quien quiere.

Este reencuentro reúne a los integrantes originarios del Chocó: Gloria 'Goyo' Martínez, Carlos 'Tostao' Valencia y Miguel 'Slow Mike' Martínez. El grupo, que ha ganado un Latin Grammy, ha llevado la cultura de su región a escenarios internacionales combinando hip-hop, salsa, ritmos tradicionales del Pacífico y otros sonidos latinoamericanos con éxitos como 'De Donde Vengo Yo' y 'Morena'.

Honestamente, que los tres vuelvan a estar juntos es el verdadero hit aquí.