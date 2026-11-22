Espectáculos

Nicky Jam volvió a ser el centro de todas las miradas por un cambio físico evidente. El cantante de reguetón luce una silueta mucho más delgada y atlética, dejando atrás su figura robusta, lo que llevó a que en redes sociales empezaran a decirle «Skinny Jam».

Este proceso no fue de la noche a la mañana. En 2023, el artista se sometió a un bypass gástrico, paso con el que inició su transformación y logró bajar 50 kg. En aquel momento, el cantante explicó que el sobrepeso era consecuencia de una dieta poco saludable y de excesos con sustancias y alcohol.

Ahora, la conversación se centra en que se ve más tonificado, especialmente en la cintura y las piernas, según una foto que circula en redes. El mismo artista ha compartido en sus historias de Instagram parte de su rutina diaria en el gimnasio, donde se le ha visto muy enfocado en la máquina escaladora, lo que sugiere que el cardio es uno de sus grandes aliados.

Como era de esperarse, el internet se dividió. Hay quienes aplauden el cambio y otros que confiesan que preferían cómo se veía antes. Pero más allá de los comentarios, el cambio llegó hasta el clóset: Nicky Jam ajustó su look urbano y ahora se ve más elegante, algo que va acorde a su nueva delgadez.

Sinceramente, el cambio es brutal y se nota que le metió la ficha al gimnasio. Aunque algunos extrañen al Nicky de antes, verse saludable y sentirse bien es lo que realmente importa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le queda mejor el look elegante o el urbano de siempre?