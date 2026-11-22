Espectáculos

La fiebre por los años 60 regresó con fuerza y trajo consigo tendencias que marcaron una época. Desde la minifalda que popularizó la diseñadora Mary Quant a mediados de esa década y el estilo boho de finales de los 60, hasta los trajes monocromáticos en colores vivos que Jackie Kennedy hacía lucir tan bien. Pero el accesorio que se robó el show son, sin duda, las botas go-go.

Estas botas se volvieron tendencia nuevamente gracias al primer desfile de Drew Henry para Courrèges en la colección Primavera-Verano 2026, donde el vinilo y el charol fueron los materiales estrellas. Para ponerlas en contexto, André Courrèges creó la primera versión de este calzado en 1964, definiendo esa estética retrofuturista y vanguardista que la moda adoptó rapidísimo. El diseño clásico se reconoce por llegar hasta la mitad de la pantorrilla, tener un tacón cuadrado pequeño y una puntera que está justo en el medio entre lo puntiagudo y lo cuadrado, a veces con adornos de líneas geométricas.

Si quieres entrarle a este look en Otoño-Invierno 2026, estas son las tres formas de llevarlas según la tendencia:

1. Con skinny jeans

Combinar jeans ajustados con botas altas es un clásico que nunca falla, pero usar este par le da un giro diferente al look tradicional de otoño. Si quieres que el outfit se vea más completo y reforzar ese aire boho futurista, la recomendación es sumar un blazer de ante o un abrigo que tenga solapas de piel. Es una opción segura pero con ese toque moderno que pide la temporada.

2. Con falda larga de mezclilla

Aunque el clima cambie, el otoño sigue siendo temporada de faldas, siempre y cuando sean largas. La falda de mezclilla es una opción ideal, pero si te sientes con ganas de experimentar más y quieres salirte de lo típico de las botas vaqueras, el estampado boho es el camino para lucir estas botas blancas. Es la mezcla perfecta entre lo campestre y lo espacial.

3. Con vestido trapecio

Este es el match más icónico de todos porque el vestido mini trapecio es la prenda emblemática de los 60. Para que el look funcione, el secreto está en que el corte sea lo más cuadrado posible y que no marque la curva de la cintura. Como estamos en días fríos, se pueden combinar con calcetines altos o medias opacas para no congelarse mientras se mantienen fieles al estilo.

Este regreso no es casualidad, ya que hay referentes que dejaron huella. Nancy Sinatra es la máxima exponente con su tema 'These Boots Are Made for Walkin’' de 1966, donde en el video usó botas blancas y vestidos trapecio que simbolizaban la libertad y la seguridad de las mujeres de aquel entonces. Esa misma vibra la tiene hoy Sienna Spiro, una joven cantante de soul que confesó en una entrevista que admira a Sinatra y que ve en los 60 un referente absoluto de moda por sus colores y formas únicas. Spiro lleva este legado al escenario usando minivestidos trapecio y botas go-go inmaculadas, dándole un aire contemporáneo a una silueta clásica.

Honestamente, el vínculo entre la música y la moda de esa época es demasiado fuerte como para ignorarlo, y ver que una nueva generación adopta estos códigos con nostalgia es lo mejor del regreso de este trend. ¿Se atreverían a usar estas botas blancas en un martes cualquiera o las dejan solo para el fin de semana?